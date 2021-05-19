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МАУ отменила авиарейсы в Израиль на следующие несколько дней

Автор: Андрей Василюк

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменили рейсы в Израиль в следующие несколько дней - в период с 19 по 23 мая. Авиарейсы в / из Тель-Авива отменяют, начиная с 13 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"19.05.2021: С целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа "Международные авиалинии Украины" отменяются следующие рейсы в/из Тель-Авива: PS1775/ PS1776 19 мая 2021 года; PS775/ PS776 19, 20, 22 мая 2021 года; PS777/ PS778 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 мая 2021 года; PS787/ PS788 20-21 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Для билетов с фактически отмененными рейсами возможны следующие действия:

  • Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом.
  • Обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом UIA на веб-сайте МАУ.
  • Возврат средств.

Расписание дальнейших рейсов в / из Тель-Авива не меняется. Решение МАУ выполнять рейсы будет пересматриваться каждые 48 часов, учитывая обновления по ограничениям рейсов в аэропорт Тель-Авива.

В случае изменений, авиакомпания обещает сообщить об этом дополнительно.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения ситуации в районе Газы.

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