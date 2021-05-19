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МАУ скасувала авіарейси в Ізраїль на наступні декілька днів

Автор: Андрій Василюк

"Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасували рейси в Ізраїль у наступні декілька днів - в період з 19 по 23 травня. Авіарейси до/з Тель-Авіва скасовують, починаючи з 13 травня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"19.05.2021: З метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу "Міжнародні авіалінії України" скасовують наступні рейси до/з Тель-Авіва: PS1775/ PS1776 19 травня 2021 року; PS775/ PS776 19, 20, 22 травня 2021 року; PS777/ PS778 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 травня 2021 року; PS787/ PS788 20-21 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Для квитків із фактично скасованими рейсами можливі такі дії:

  • Зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом.
  • Обмін квитка на промо-код із додатковим 25% бонусом UIA на веб-сайті МАУ.
  • Повернення коштів.

Розклад подальших рейсів до/з Тель-Авіва не змінюється. Рішення МАУ виконувати рейси переглядатиметься кожні 48 годин, враховуючи оновлення щодо обмежень рейсів до аеропорту Тель-Авіва.

У разі змін, авіакомпанія обіцяє повідомити про це додатково.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення ситуації в районі Гази.

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