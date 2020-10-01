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МАУ отложила возобновление полетов в Баку и отменила рейс в Ереван

Автор: Дмитрий Левицкий

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отложила возобновление полетов в Баку (Азербайджан). Решение связано с ограничениями на въезд в страну из-за продления карантина.

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Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Возобновление полетов в азербайджанской столице отложено до конца октября.

Компания также продолжает следить за событиями в Нагорном Карабахе поэтому отменила очередной авиарейс в Ереван (Армения), который был запланирован на 2 октября.

Ранее МАУ отменила авиарейс в Ереван, запланированный на 1 октября. Рейс был отменен из-за продолжения боев между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Как известно, конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Азербайджанские войска пошли в наступление, взяв под контроль оккупированные Арменией поселения.

После этого МАУ сообщила об отмене рейсов в Ереван и планировала принять решение относительно полетов из Украины в Баку.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныАрменияАзербайджанБакурейсыЕреван