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МАУ відтермінувала відновлення польотів в Баку і скасувала рейс в Єреван

Автор: Дмитро Левицький

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відтермінувала відновлення польотів до Баку (Азербайджан). Рішення пов'язане з обмеженнями на в'їзд в країну через продовження карантину.

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Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Відновлення польотів до азербайджанської столиці відтерміновано до кінця жовтня.

Компанія також продовжує слідкувати за подіями в Нагірному Карабасі тому скасувала черговий авіарейс до Єревану (Вірменія), який було заплановано на 2 жовтня.

Раніше МАУ скасувала авіарейс до Єревану, запланований на 1 жовтня. Рейс було скасовано через продовження боїв між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі.

Як відомо, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі загострився вранці 27 вересня. Азербайджанські війська пішли у наступ, беручи під контроль окуповані Вірменією поселення.

Після цього МАУ повідомила про скасування рейсів до Єревану та планувала ухвалити рішення щодо польотів з України в Баку.

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