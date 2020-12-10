МАУ с конца марта начнет восстанавливать международную сеть маршрутов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров.

Об этом сообщает сайт авиакомпании.

В сообщении говорится, что с 28 марта 2021 года МАУ будет постепенно восстанавливать сеть маршрутов. Летом года внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться из Херсона, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья.

Международные рейсы планируют осуществлять по таким 43 направлениям:

Также в компании отмечают, что теперь пассажиры смогут самостоятельно в режиме онлайн изменять дату перелета.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

РБК-Украина писало, что впервые между Киевом и столицей Северной Македонии Скопье запускается прямое авиасообщение. Украинская авиакомпания Windrose начала полеты на 6 декабря.