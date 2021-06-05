МАУ не будет возобновлять авиарейсы в Польшу: названа причина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостановила запуск рейсов между Украиной и Польшей. Первый рейс должен был осуществиться 18 июня.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Как сообщили в МАУ, приостановка рейсов в Польшу связана с ситуацией, которая возникла в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, фиксируемых авиакомпанией на данном направлении.
"МАУ внимательно анализирует рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в / из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", - говорится в сообщении.
Для пассажиров с билетами на отмененные рейсы возможны следующие действия:
Напомним, ранее сообщалось, что МАУ запускает авиарейс из Киева в Варшаву. Рейсы должны были осуществляться три раза в неделю.
Кроме того, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.