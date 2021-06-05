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МАУ не будет возобновлять авиарейсы в Польшу: названа причина

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостановила запуск рейсов между Украиной и Польшей. Первый рейс должен был осуществиться 18 июня.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Как сообщили в МАУ, приостановка рейсов в Польшу связана с ситуацией, которая возникла в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, фиксируемых авиакомпанией на данном направлении.

"МАУ внимательно анализирует рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в / из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", - говорится в сообщении.

Для пассажиров с билетами на отмененные рейсы возможны следующие действия:

  • изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом обмен билета на промокод с дополнительным 25% бонусом на вебсайте МАУ;
  • возврат средств.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ запускает авиарейс из Киева в Варшаву. Рейсы должны были осуществляться три раза в неделю.

Кроме того, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

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