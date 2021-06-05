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МАУ не буде відновлювати авіарейси в Польщу: названа причина

Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" призупинила запуск рейсів між Україною та Польщею. Перший рейс повинен був здійснитися 18 червня.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Як повідомили в МАУ, припинення рейсів до Польщі пов'язане з ситуацією, яка виникла у зв'язку з необхідністю обльоту території Білорусі і подальшим перерозподілом пасажиропотоків, що фіксуються авіакомпанією на даному напрямку.

"МАУ уважно аналізує ринок як прямих (point to point) пасажирів, що прямують в / з Польщі, так і трансферних пасажирів, що прямують з пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені", - йдеться в повідомленні.

Для пасажирів з квитками на скасовані рейси можливі наступні дії:

  • зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом обмін квитка на промокод з додатковим 25% бонусом на вебсайті МАУ;
  • повернення коштів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ запускає авіарейс з Києва до Варшави. Рейси повинні були здійснюватися три рази на тиждень.

Крім того, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

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