ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

МАУ и "Борисполь" отреагировали на информацию о хищении средств

Новости » Общество    13.11.2018 - 19:26
МАУ и "Борисполь" отреагировали на информацию о хищении средств
Фото: самолеты МАУ (facebook.com/lysenko.andrii)

МАУ и "Борисполь" заявили о прекращении совместной деятельности по техобслуживанию самолетов еще в 2014 году

Международный аэропорт "Борисполь" и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявили о прекращении совместной деятельности по техобслуживанию и ремонту воздушных судов еще в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службах предприятий.

Таким образом, в компании МАУ заявили, что сотрудничество в рамках совместной деятельности с аэропортом "Борисполь" по техобслуживанию и ремонту воздушных судов завершилось в 2014 году. Также подчеркивается, что многие из тех, кто принимал в нем участие, больше не являются сотрудниками авиакомпании.

"Авиакомпания готова оказывать следствию всяческое содействие и заинтересована, чтобы как можно скорее установить истину", - заявили в дирекции по коммуникациям авиакомпании МАУ.

В свою очередь в "Борисполе" уточнили, что договор о совместной деятельности по техобслуживанию и ремонту воздушных судов с МАУ был подписан в 2004 году со сроком действия по 2014 год.

"На сегодня никаких следственных действий в отношении ангара в аэропорту не производится. В случае обращения правоохранительных органов администрация аэропорта готова содействовать следствию и предоставить всю необходимую информацию для обеспечения его работы", - подчеркнули в "Борисполе".

Напомним, вчера в прокуратуре заявили, что правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн гривен.

Должностных лиц МАУ подозревают в хищении средств аэропорта "Борисполь" Для поезда в аэропорт "Борисполь" выбрали название
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныБорисполь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь