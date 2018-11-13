МАУ і "Бориспіль" відреагували на інформацію про розкрадання коштів

Фото: літаки МАУ (facebook.com/lysenko.andrii)

МАУ і "Бориспіль" заявили про припинення спільної діяльності з техобслуговування літаків ще в 2014 році

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявили про припинення спільній діяльності з техобслуговування і ремонту повітряних суден ще в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службах підприємств.

Таким чином, у компанії МАУ заявили, що співпраця в рамках спільної діяльності з аеропортом "Бориспіль" з техобслуговування і ремонту повітряних суден завершилась в 2014 році. Також підкреслюється, що багато з тих, хто брав у ній участь, більше не є співробітниками авіакомпанії.

"Авіакомпанія готова надавати всіляке сприяння слідству і зацікавлена, щоб якомога швидше встановити істину", - заявили в дирекції з комунікацій авіакомпанії МАУ.

У свою чергу у "Борисполі" уточнили, що договір про спільну діяльність з техобслуговування і ремонту повітряних суден з МАУ був підписаний у 2004 році з терміном дії по 2014 рік.

"На сьогодні жодних слідчих дій щодо ангара в аеропорту не проводиться. У разі звернення правоохоронних органів адміністрація аеропорту готова сприяти слідству і надати всю необхідну інформацію для забезпечення його роботи", - підкреслили в "Борисполі".

Нагадаємо, вчора в прокуратурі заявили, що правоохоронці викрили злочинну схему посадових осіб авіакомпанії МАУ, які заволоділи грошовими коштами аеропорту "Бориспіль" у розмірі понад 10 млн гривень.