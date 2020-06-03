МАУ анонсировала первый рейс после карантина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала первый внутренний рейс после карантина. Он состоится в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, вылетит рейс из Киева в Одессу, а в понедельник и вторник, 8 и 9 июня, вернут отдыхающих из Одессы в Киев.

Билет из Киева в Одессу обойдется от 1514 гривен, а в обратную сторону от 1497 гривен.

"Не забывайте о необходимости соблюдать правила карантина, позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты - маски и необходимость соблюдать социальной дистанции в аэропорту", - говорится в сообщении.

Напомним, с 5 июня в Украине возобновляют внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - международное.

Кроме того, аэропорт "Киев" возобновляет международные рейсы с 16 мая.

Добавим, что с 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.