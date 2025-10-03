Матюха про роботу Фонду: підтримка ветеранів, гуманітарні проєкти і допомога лікарням

Фонд Андрія Матюхи зосереджений на підтримці військових і ветеранів, забезпеченні лікарень сучасними інструментами, розвитку протезування та допомозі цивільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд Андрія Матюхи .

"Є-протез" - сервіс для підтримки людей після ампутацій

Фонд Андрія Матюхи підтримав розвиток онлайн-хабу "Є-протез". Цей сервіс об’єднав усі необхідні етапи допомоги після ампутації: від консультацій зі спеціалістами та підбору протеза до фінансування й реабілітації. Користувачі можуть знайти клініку, отримати поради та підключитися до програм підтримки.

Розробку розпочали ще у 2024 році. Першим кроком стала пілотна версія, що включала базу знань, сайт і Telegram-бота. Згодом команда перейшла до масштабування проєкту у формат повноцінного застосунку з можливістю інтеграції державних сервісів та партнерських програм.

Особливість "Є-протезу" полягає у сучасному підході. У чат-бот вбудували штучний інтелект, база знань постійно оновлюється, а користувацькі відгуки стають основою для удосконалення. У Фонді Андрія Матюхи підкреслюють, що сервіс працюватиме й після завершення війни, адже потреба в такій підтримці залишиться.

Команда планує залучити щонайменше 5 тисяч користувачів і провести половину з них від первинної консультації до встановлення протеза.

Фонд Андрія Матюхи підтримав програму «Захист ремонтників "Укренерго"

У межах ініціативи "Захист ремонтників "Укренерго" технічний персонал та ремонтні бригади проходять навчання з домедичної допомоги. Заплановано 75 тренінгів, у яких візьмуть участь близько 1500 співробітників компанії.

Заняття охоплюють базові, але життєво необхідні навички: зупинка масивних кровотеч, правильне накладання турнікетів, серцево-легенева реанімація та первинна оцінка стану постраждалих.

Сьогодні енергосистема України щодня під загрозою. Зруйновано понад 63 тисячі об’єктів, щонайменше 160 працівників загинули, ще понад 300 дістали поранення. Підтримка, яку надає Фонд Андрія Матюхи, дає можливість ремонтникам отримати знання, що допомагають рятувати життя під час роботи на високовольтних лініях та підстанціях в умовах війни.

Фонд Андрія Матюхи сприяє допомозі дитячій лікарні

Одним із важливих напрямів діяльності благодійників стала підтримка українських медичних закладів. У 2025 році до відділенню ургентної хірургії "Охматдиту" передали інструменти Ligasure Mariland та Ligasure Exact з нанопокриттям. Завдяки цим технологіям лікарі отримали можливість виконувати лапароскопічні та відкриті операції з меншими ризиками для маленьких пацієнтів.

Щороку у лікарні проводиться близько 800 складних хірургічних втручань. Лише за кілька місяців після передачі нових інструментів вдалося здійснити понад 60 операцій, що підтвердило їхню ефективність у щоденній практиці.

Підтримка, яку забезпечує Фонд Андрія Матюхи, не обмежується цим внеском. Раніше лікарня отримала новітню систему Thompson для відкритих операцій. Використання цього обладнання дало можливість хірургам провести більше сотні втручань. Сьогодні воно вважається незамінним у роботі з найскладнішими випадками.

Ініціатива "Купи лот": Спорт і благодійність заради дітей

У Києві відбувся благодійний аукціон "Купи лот" за підтримки Фонду Андрія Матюхи, організований футбольним клубом "Динамо", збірною журналістів України та інформаційним агентством "Центр новин". Зібрані кошти мають піти на створення інклюзивного спортивного майданчика в Житомирі. За планами він буде розташований на території центру реабілітації та паліативної допомоги дітям.

Саме завдяки залученню благодійників вдалося розіграти цінні лоти відомих спортсменів, що привернуло увагу широкої аудиторії.

Особливе значення такого проєкту підкреслює й те, що спорт і благодійність у поєднанні створюють додаткову цінність. Підтримуючи подібні ініціативи, Фонд Андрія Матюхи допомагає відкривати нові можливості для тисяч дітей.

"Origami for Ukraine": Сила мистецтва для підтримки українських військових

На фасаді Музею Києва навесні 2025 року з’явилася унікальна інсталяція з 5 тисяч металізованих птахів. Автором ідеї став бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, а у створенні допомагали українські школярі. Проєкт має чітку мету - збір коштів для реабілітації поранених військових.

Долучитися до ініціативи може кожен. Достатньо зробити донат або придбати символічну пташку за 10 євро. Уже зібрано понад 50 тисяч євро. Ці кошти спрямують київському центру реабілітації.

Системна робота Фонду Андрія Матюхи з перспективою на майбутнє

Усі ініціативи фонду спрямовані на створення довготривалих змін і формування нових підходів до допомоги.

Основними напрямами у підтримці ініціатив стали підтримка та реабілітація ветеранів, зміцнення обороноздатності, а також гуманітарні програми у медицині, культурі, освіті та науці. Важливу роль відіграють і міжнародні проєкти, що розширюють співпрацю України зі світом.

"Допомога має бути основою для майбутнього. Фонд має всі можливості, аби дивитися далеко наперед та діяти системно", - наголошує Андрій Матюха.