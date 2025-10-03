Матюха о работе Фонда: поддержка ветеранов, гуманитарные проекты и помощь больницам

Фонд Андрея Матюхи сосредоточен на поддержке военных и ветеранов, обеспечении больниц современными инструментами, развитии протезирования и помощи гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд Андрея Матюхи .

"Е-протез" - сервис для поддержки людей после ампутаций

Фонд Андрея Матюхи поддержал развитие онлайн-хаба "Е-протез". Этот сервис объединил все необходимые этапы помощи после ампутации: от консультаций со специалистами и подбора протеза до финансирования и реабилитации. Пользователи могут найти клинику, получить советы и подключиться к программам поддержки.

Разработку начали еще в 2024 году. Первым шагом стала пилотная версия, включавшая базу знаний, сайт и Telegram-бота. Впоследствии команда перешла к масштабированию проекта в формат полноценного приложения с возможностью интеграции государственных сервисов и партнерских программ.

Особенность "Е-протеза" заключается в современном подходе. В чат-бот встроили искусственный интеллект, база знаний постоянно обновляется, а пользовательские отзывы становятся основой для усовершенствования. В Фонде Андрея Матюхи подчеркивают, что сервис будет работать и после завершения войны, ведь потребность в такой поддержке останется.

Команда планирует привлечь не менее 5 тысяч пользователей и провести половину из них от первичной консультации до установки протеза.

Фонд Андрея Матюхи поддержал программу "Защита ремонтников "Укрэнерго"

В рамках инициативы "Защита ремонтников "Укрэнерго" технический персонал и ремонтные бригады проходят обучение по домедицинской помощи. Запланировано 75 тренингов, в которых примут участие около 1500 сотрудников компании.

Занятия охватывают базовые, но жизненно необходимые навыки: остановка массивных кровотечений, правильное наложение турникетов, сердечно-легочная реанимация и первичная оценка состояния пострадавших.

Сегодня энергосистема Украины ежедневно под угрозой. Разрушено более 63 тысяч объектов, по меньшей мере 160 работников погибли, еще более 300 получили ранения. Поддержка, которую предоставляет Фонд Андрея Матюхи, дает возможность ремонтникам получить знания, помогающие спасать жизни при работе на высоковольтных линиях и подстанциях в условиях войны.

Фонд Андрея Матюхи способствует помощи детской больнице

Одним из важных направлений деятельности благотворителей стала поддержка украинских медицинских учреждений. В 2025 году в отделение ургентной хирургии "Охматдета" передали инструменты Ligasure Mariland и Ligasure Exact с нанопокрытием. Благодаря этим технологиям врачи получили возможность выполнять лапароскопические и открытые операции с меньшими рисками для маленьких пациентов.

Ежегодно в больнице проводится около 800 сложных хирургических вмешательств. Всего за несколько месяцев после передачи новых инструментов удалось осуществить более 60 операций, что подтвердило их эффективность в ежедневной практике.

Поддержка, которую обеспечивает Фонд Андрея Матюхи, не ограничивается этим вкладом. Ранее больница получила новейшую систему Thompson для открытых операций. Использование этого оборудования дало возможность хирургам провести более сотни вмешательств. Сегодня оно считается незаменимым в работе с самыми сложными случаями.

Инициатива "Купи лот": Спорт и благотворительность ради детей

В Киеве состоялся благотворительный аукцион "Купи лот" при поддержке Фонда Андрея Матюхи, организованный футбольным клубом "Динамо", сборной журналистов Украины и информационным агентством "Центр новостей". Собранные средства должны пойти на создание инклюзивной спортивной площадки в Житомире. По планам она будет расположена на территории центра реабилитации и паллиативной помощи детям.

Именно благодаря привлечению благотворителей удалось разыграть ценные лоты известных спортсменов, что привлекло внимание широкой аудитории.

Особое значение такого проекта подчеркивает и то, что спорт и благотворительность в сочетании создают дополнительную ценность. Поддерживая подобные инициативы, Фонд Андрея Матюхи помогает открывать новые возможности для тысяч детей.

"Origami for Ukraine": Сила искусства для поддержки украинских военных

На фасаде Музея Киева весной 2025 года появилась уникальная инсталляция из 5 тысяч металлизированных птиц. Автором идеи стал бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, а в создании помогали украинские школьники. Проект имеет четкую цель - сбор средств для реабилитации раненых военных.

Приобщиться к инициативе может каждый. Достаточно сделать донат или приобрести символическую птичку за 10 евро. Уже собрано более 50 тысяч евро. Эти средства направят киевскому центру реабилитации.

Системная работа Фонда Андрея Матюхи с перспективой на будущее

Все инициативы фонда направлены на создание долговременных изменений и формирование новых подходов к помощи.

Основными направлениями в поддержке инициатив стали поддержка и реабилитация ветеранов, укрепление обороноспособности, а также гуманитарные программы в медицине, культуре, образовании и науке. Важную роль играют и международные проекты, расширяющие сотрудничество Украины с миром.

"Помощь должна быть основой для будущего. Фонд имеет все возможности, чтобы смотреть далеко вперед и действовать системно", - отмечает Андрей Матюха.