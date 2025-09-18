Фонд Матюхи підтримує навчання з домедичної допомоги для енергетиків: відбулися перші тренінги

У Києві та області стартувала програма "Захист ремонтників Укренерго" від FAST: Перша допомога і спецпідготовка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз програми .

Першими учасниками стали 34 енергетики, які пройшли одноденний курс із надання домедичної допомоги. Для людей, котрі щодня виходять на роботу під час повітряних тривог і після обстрілів, такі знання надважливі.

На тренінгах енергетики відпрацьовували накладання турнікетів, зупинку масивних кровотеч, тампонування поранень.

Фото: енергетики "Укренерго" пройшли навчання з домедичної допомоги (FAST)

Додатково навчали оцінювати стан свідомості та проводити серцево-легеневу реанімацію. Після завершення заняття учасники отримали сертифікати, які підтверджують їхню готовність діяти у разі небезпеки.

Проєкт "Захист ремонтників Укренерго" поєднує практичні знання з реальними потребами людей, які щодня тримають енергетичний фронт.

Фото: тренінги з домедичної допомоги для енергетиків (FAST)

Програму підтримав Фонд Андрія Матюхи. У межах співпраці заплановано 75 подібних сесій для ремонтних бригад та технічного персоналу НЕК "Укренерго". Загалом навчання планують пройти близько 1500 працівників.

Тренінги для енергетиків стали частиною широкої діяльності Фонду Андрія Матюхи

Ідея виникла через реальні виклики сьогодення. Від початку повномасштабної війни енергетична система зазнала понад 30 масованих атак.

Було пошкоджено понад 63 тисяч об’єктів інфраструктури. Загинули щонайменше 160 працівників, ще понад 300 були поранені. Частина трагедій сталася просто під час виконання робіт.

Фото: навчання організовано за підтримки Фонду Матюхи (FAST)

"Енергетики повертають світло в оселі навіть після масштабних обстрілів. Наше завдання – дати їм знання, що допоможуть врятувати життя до приїзду швидкої. У цій професії без цього не обійтися", – наголосив засновник фонду Андрій Матюха.