Матроса-зрадника з Криму судитимуть за участь у війні проти України

За даними слідства, колишній старший матрос-гранатометнику у 2014 році перейшов на бік окупантів. Після захоплення росіянами військової частини у Сімферополі він добровільно присягнув на вірність агресору.

Під час повномасштабного вторгнення матрос з військами окупантів незаконно потрапив в Україну. Наприкінці серпня під час боїв у Херсонській області зрадник був захоплений у полон ЗСУ.

Миколаївська прокуратура закінчила розслідування за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Полоненому матросу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Фото: під суд піде матрос-зрадник з Криму (dbr.gov.ua)