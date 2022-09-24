Матроса-изменника из Крыма будут судить за участие в войне против Украины

По данным следствия, бывший старший матрос-гранатометчик в 2014 года перешел на сторону оккупантов. После захвата россиянами воинской части в Симферополе он добровольно присягнул на верность агрессору.

Во время полномасштабного вторжения матрос с войсками оккупантов незаконно попал в Украину. В конце августа во время боев в Херсонской области предатель был взят в плен ВСУ.

Николаевская прокуратура закончила расследование по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Пленному матросу грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Фото: под суд пойдет матрос-изменник из Крыма (dbr.gov.ua)