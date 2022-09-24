Матроса-изменника из Крыма будут судить за участие в войне против Украины

Бывший матрос из Крыма пойдет под суд за участие в войне против Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По данным следствия, бывший старший матрос-гранатометчик в 2014 года перешел на сторону оккупантов. После захвата россиянами воинской части в Симферополе он добровольно присягнул на верность агрессору.
Во время полномасштабного вторжения матрос с войсками оккупантов незаконно попал в Украину. В конце августа во время боев в Херсонской области предатель был взят в плен ВСУ.
Николаевская прокуратура закончила расследование по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Пленному матросу грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Фото: под суд пойдет матрос-изменник из Крыма (dbr.gov.ua)
Напомним, СБУ установила личность российского командира, приказавшего пытать жителей Херсона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.