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Матроса-изменника из Крыма будут судить за участие в войне против Украины

Фото: матроса-изменника будут судить за участие в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший матрос из Крыма пойдет под суд за участие в войне против Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, бывший старший матрос-гранатометчик в 2014 года перешел на сторону оккупантов. После захвата россиянами воинской части в Симферополе он добровольно присягнул на верность агрессору.

Во время полномасштабного вторжения матрос с войсками оккупантов незаконно попал в Украину. В конце августа во время боев в Херсонской области предатель был взят в плен ВСУ.

Николаевская прокуратура закончила расследование по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Пленному матросу грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Фото: под суд пойдет матрос-изменник из Крыма (dbr.gov.ua)

Напомним, СБУ установила личность российского командира, приказавшего пытать жителей Херсона.

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