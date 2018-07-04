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Интервью

Матиос рассказал детали похищения и убийства Ерохина

НовостиОбщество    04.07.2018 - 14:05
Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)
Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)

Убийство сотрудника правоохранительных органов было совершено еще 12 лет назад

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал детали относительно похищения и убийства начальника отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины полковника милиции Романа Ерохина. Об этом заявил Матиос на брифинге о совершении особо тяжкого преступления народным депутатом Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе брифинга Матиос рассказал о расследовании производство по факту убийства сотрудника правоохранительных органов, которое было совершено еще 12 лет назад.

Мотивами убийства Ерохина стала месть и  желание помешать ему в документировании преступных действий группе лиц. Установлено, что Ерохин  обнаружил конвертационный центр в Донецкой области, бенефициаром которого был народный депутат. Работа конвертцентра была приостановлена.

По словам прокурора, дальнейшая профессиональная деятельность полковника была направлена ​​на прекращение противоправной деятельности в Донецкой области, что не устраивало действующего народного депутата, который был заказчиком убийства.

"Нардеп решил отомстить и привлек пять человек, которые за деньги согласились совершить убийство. Заказчик и организатор этого преступления изготовил оружие, предоставил транспорт и средства. Народный депутат так построил их связь, что они не знали всей группы. Это позволило избежать ответственности ", - сказал он.

Напомним, 26 июля 2006 года в Киеве был похищен полковник милиции Роман Ерохин. Раньше он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью Донецкой области. Позже полковника перевели в Киев - в центральный аппарат ГУБОП (главное управление по борьбе с организованной преступностью).

По словам тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко, Ерохин вышел на след крупнейшего конвертационного центра, который базировался в одном из финансовых учреждений Донецкой области.

В день исчезновения, 26 июля, он должен был лететь в Донецк по делу об этом конвертцентре. После того, как подъехала машина, чтобы отвезти полковника в аэропорт, милиционер пропал. Тело Ерохина было найдено в середине августа в лесу под Ворзелем (Киевская область).

Через месяц были задержаны подозреваемые в похищении Ерохина, один из них написал явку с повинной. По его словам, "заказ" на Ерохина поступил в феврале от хозяев конвертцентра.

7 декабря 2010 года суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам налоговой милиции, пенсионеру МВД и водителю такси, обвинявшимся в убийстве Ерохина.

Матиос в ходе брифинга Матиос рассказал, что заказчиком убийства является бывший народный депутат Верховной рады.

Ходатайство по подозреваемому в убийстве Ерохина готовится в суд, - Матиос Матиос рассказал, кого подозревают в похищении и убийстве полковника МВД Ерохина
Теги публикации: расследование, Анатолий Матиос  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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