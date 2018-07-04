Матіос розповів деталі викрадення і вбивства Єрохіна

Вбивство співробітника правоохоронних органів було скоєно ще 12 років тому

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів деталі щодо викрадення і вбивства начальника відділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України полковника міліції Романа Єрохіна. Про це заявив Матіос на брифінгу про вчинення особливо тяжкого злочину народним депутатом України, передає кореспондент РБК-Україна.

В ході брифінгу Матіос розповів про розслідування провадження за фактом вбивства співробітника правоохоронних органів, яке було скоєно ще 12 років тому.

Мотивами вбивства Єрохіна стала помста і бажання перешкодити йому в документуванні злочинних дій групи осіб. Встановлено, що Єрохін виявив конвертаційний центр в Донецькій області, бенефіціаром якого був народний депутат. Робота конвертцентру була припинена.

За словами прокурора, подальша професійна діяльність полковника була спрямована на припинення протиправної діяльності в Донецькій області, що не влаштовувало чинного народного депутата, який був замовником вбивства.

"Нардеп вирішив помститися і залучив п'ять чоловік, які за гроші погодилися вчинити вбивство. Замовник та організатор злочину виготовив зброю, надав транспорт і засоби. Народний депутат так побудував їх зв'язок, що вони не знали всієї групи. Це дозволило уникнути відповідальності ", - сказав він.

Нагадаємо, 26 липня 2006 року в Києві був викрадений полковник міліції Роман Єрохін. Раніше він працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю Донецької області. Пізніше полковника перевели в Київ у центральний апарат ГУБОЗ (головне управління по боротьбі з організованою злочинністю).

За словами тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, Єрохін вийшов на слід найбільшого конвертаційного центру, який базувався в одній із фінансових установ Донецької області.

У день зникнення, 26 липня, він повинен був летіти в Донецьк у справі про цей конвертцентр. Після того, як під'їхала машина, щоб відвезти полковника в аеропорт, міліціонер зник. Тіло Єрохіна було знайдено в середині серпня в лісі під Ворзелем (Київська область).

Через місяць було затримано підозрюваних у викраденні Єрохіна, один з них написав явку з повинною. За його словами, "замовлення" на Єрохіна надійшло в лютому від власників конвертцентру.

7 грудня 2010 року суд виніс вирок трьом колишнім співробітникам податкової міліції, пенсіонеру МВС і водієві таксі, які звинувачувались у вбивстві Єрохіна.

Матіос під час брифінгу розповів, що замовником вбивства є колишній народний депутат Верховної Ради.