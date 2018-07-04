Матиос рассказал, кого подозревают в похищении и убийстве полковника МВД Ерохина

26 июля 2006 года в Киеве был похищен полковник милиции Роман Ерохин

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, кого подозревают в похищении и убийстве донецкого полковника МВД Романа Ерохина. Об этом заявил Матиос на брифинге о совершении особо тяжкого преступления народным депутатом Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня сообщили о подозрении гражданину Ш. в организации и похищении человека с применением оружия, что вызвало тяжелые последствия. За эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас готовится подозрение", - заявил Матиос.

По его словам, народный депутат не задерживался, поскольку он и так является подозреваемым по нескольким уголовным производствам.

"Обвинительные акты по этому же гражданину есть в нескольких судах. Сейчас продолжается рассмотрение 5 уголовных дел по нему, в частности в Оболонском суде, Киево-Святошинском суде ", - сказал Матиос.

Как сообщали ранее СМИ, экс-депутата Верховной рады от Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко Александра Шепелева могут обвинить в заказе убийства Ерохина.

Напомним, 26 июля 2006 года в Киеве был похищен полковник милиции Роман Ерохин. Раньше он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью Донецкой области. Позже полковника перевели в Киев - в центральный аппарат ГУБОП (главное управление по борьбе с организованной преступностью).

По словам тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко, Ерохин вышел на след крупнейшего конвертационного центра, который базировался в одном из финансовых учреждений Донецкой области.

В день исчезновения, 26 июля, он должен был лететь в Донецк по делу об этом конвертцентре. После того, как подъехала машина, чтобы отвезти полковника в аэропорт, милиционер пропал. Тело Ерохина было найдено в середине августа в лесу под Ворзелем (Киевская область).

Через месяц были задержаны подозреваемые в похищении Ерохина, один из них написал явку с повинной. По его словам, "заказ" на Ерохина поступил в феврале от хозяев конвертцентра.

7 декабря 2010 года суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам налоговой милиции, пенсионеру МВД и водителю такси, обвинявшимся в убийстве Ерохина.