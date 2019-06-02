Матиос не намерен досрочно уходить в отставку

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не планирует досрочно уходить в отставку в связи со сменой власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "112 Украина".

По словам Матиоса, его контракт в военной прокуратуре заключен до октября 2019 года.

"Я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продолжать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть", - подчеркнул Матиос.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента Украины готовится внести на рассмотрение Верховной рады представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко. Отметим, на это неделе президент Владимир Зеленский провел первое совещание СНБО, и оно прошло без главы ГПУ.

Луценко также заявлял, что собирается оставаться на должности генпрокурора до выборов в парламент. И подчеркнул, что вернется в политику после того, как новый состав Верховной рады "сформирует руководящие органы власти".