Луценко намерен вернуться в политику после выборов в Раду

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко собирается оставатьсы генпрокурором до парламентских выборов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен вернуться в политику после досрочных выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Как информирует РБК-Украина, об этом Луценко заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Он заявил также, что собирается оставаться на должности генпрокурора до выборов в парламент.

"Я беру на себя ответственность довести дела трехлетнего пребывания в Генпрокуратуре, а потом вернусь туда, откуда пришел, - к людям", - сказал Луценко.

Он отметил также, что считает своей задачей "вместе с коллегами из правоохранительных органов провести честные парламентские выборы".

"И после этого я пойду в политику, не в списки каких-либо партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - заявил генпрокурор.

Он добавил также, что вернется в политику после того, как новый состав Верховной рады "сформирует руководящие органы власти".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Также Зеленский заявил, что нужно принять закон об отмене неприкосновенности депутатов.