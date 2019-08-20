На материковой Украине зарегистрированы более 40 тыс. переселенцев из Крыма

На материковой части Украины на официальном учете находится 40 733 переселенца из оккупированного Крыма и города Севастополя. Об этом сообщили в отделе организации соцзащиты внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Больше всего внутренне перемещенных лиц из Крыма зарегистрировано в Киеве.

"По данным на 15 августа, больше всего внутренне перемещенных лиц с полуострова зарегистрировано в Киеве - 12 750. В Херсонской области их 3 902, в Одесской - 3 261, во Львовской - 2 497. Меньше всего переселенцев из Крыма и Севастополя на неоккупированной части Луганской области - 156 человек", - сообщает издание.

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, по состоянию на 19 августа 2019 года учтено 1 401 447 переселенцев со всех оккупированных территорий Украины частей Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский пообещал принятие на законодательном уровне положения об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.