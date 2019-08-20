На материковій Україні зареєстровано понад 40 тис. переселенців із Криму

На материковій частині України на офіційному обліку перебуває 40 733 переселенці з окупованого Криму і міста Севастополя. Про це повідомили у відділі організації соцзахисту внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики України, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Найбільше внутрішньо переміщених осіб із Криму зареєстровано в Києві.

"За даними на 15 серпня, найбільше внутрішньо переміщених осіб із півострова зареєстровано в Києві - 12 750. У Херсонській області їх 3 902, в Одеській - 3 261, у Львівській - 2 497. Найменше переселенців із Криму і Севастополя на неокупованій частині Луганської області - 156 осіб", - повідомляє видання.

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на 19 серпня 2019 року обліковано 1 401 447 переселенців із усіх окупованих територій України - частин Донецької і Луганської областей та АР Крим і Севастополя.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський пообІцяв ухвалення на законодавчому рівні положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.