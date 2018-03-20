Материалы по делу о нарушении е-декларирования судьей ВАСУ открыты

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одному из судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) о завершении досудебного расследования в отношении него. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, сообщается, что судье объявили о подозрению в совершении преступления по ст366-1 Уголовного кодекса Украины ("Декларирование недостоверных данных").

Ранее стало известно, что 14 марта 2018 года, служитель Фемиды и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для последующего направления в суд.

Согласно версии следствия, судья ВАСУ указал заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-декларациях за 2015 и 2016 годы. В частности, речь идет об объектах недвижимости (две квартиры в центре Киева), владельцами которых являются члены семьи подозреваемого и которые находились в постоянном пользовании судьи.

В результате согласно п. 2 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено служителем Фемиды в его ежегодных декларациях.

Детективы НАБУ уверены, что судья намеренно хотел сокрыть от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у него и членов его семьи недвижимого имущества, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебного жилья в Киеве.

Подозрение в недекларировании сведений было сообщено судье 13 декабря 2017 года.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 года по собственным наработкам, на основании обращений граждан и публикаций в СМИ.

Напомним, как сообщалось ранее, глава Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Юлия Светличная задекларировала 182,5 тыс. гривен дохода за 2017 год. Об этом свидетельствует ее декларация в Едином госреестре деклараций.