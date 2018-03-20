Глава Харьковской ОГА Светличная задекларировала 182,5 тыс. гривен дохода за 2017 год

Глава Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Юлия Светличная задекларировала 182,5 тыс. гривен дохода за 2017 год. Об этом свидетельствует ее декларация в Едином госреестре деклараций.

Так, Светличная указала в е-декларации, что ее заработная плата, полученная по основному месту работы, в 2017 году составила 182 502 гривен. Кроме того, она указала в декларации 18 гривен банковских бонусов.

Также Светличная указала в е-декларации две квартиры в Харькове и одну квартиру в Волчанске (Харьковская область), гараж, автомобиль Peugeot стоимостью 320 тыс. гривен.

Кроме того, Светличная указала в декларации наличные сбережения: 15 тыс. долларов, 5 тыс. евро и 50 тыс. гривен, а на банковских счетах Светличная хранит 358 долларов, 47 гривен и 221 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации источников РБК-Украина, кандидатура Светличной рассматривалась пост председателя ЦИК.