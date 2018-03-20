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Глава Харьковской ОГА Светличная задекларировала 182,5 тыс. гривен дохода за 2017 год

НовостиПолитика    20.03.2018 - 15:55
Фото: Юлия Светличная (УНИАН)
Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Также Светличная указала в декларации квартиры в Харькове и Волчанске, гараж, автомобиль и сбережения

Глава Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Юлия Светличная задекларировала 182,5 тыс. гривен дохода за 2017 год. Об этом свидетельствует ее декларация в Едином госреестре деклараций.

Так, Светличная указала в е-декларации, что ее заработная плата, полученная по основному месту работы, в 2017 году составила 182 502 гривен. Кроме того, она указала в декларации 18 гривен банковских бонусов.

Также Светличная указала в е-декларации две квартиры в Харькове и одну квартиру в Волчанске (Харьковская область), гараж, автомобиль Peugeot стоимостью 320 тыс. гривен.

Кроме того, Светличная указала в декларации наличные сбережения: 15 тыс. долларов, 5 тыс. евро и 50 тыс. гривен, а на банковских счетах Светличная хранит 358 долларов, 47 гривен и 221 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации источников РБК-Украина, кандидатура Светличной рассматривалась пост председателя ЦИК.

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Теги: Харьков, декларация, Юлия Светличная
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