Матеріали у справі про порушення е-декларування суддею ВАСУ відкриті

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили одному з суддів Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) про завершення досудового розслідування щодо нього. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зокрема, повідомляється, що судді оголосили про підозрою у скоєнні злочину за ст366-1 Кримінального кодексу України ("Декларування недостовірних даних").

Раніше стало відомо, що 14 березня 2018 року, служитель Феміди і його захисникам було надано доступ до матеріалів кримінального провадження, після ознайомлення з якими буде складено обвинувальний акт для подальшого направлення до суду.

Згідно з версією слідства, суддя ВАСУ вказав завідомо недостовірні відомості щорічних е-деклараціях за 2015 і 2016 роки. Зокрема, мова йде про об'єкти нерухомості (дві квартири в центрі Києва), власниками яких є члени сім'ї підозрюваного і які перебували у постійному користуванні судді.

В результаті згідно п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", це майно має бути відбито служителем Феміди в його щорічних деклараціях.

Детективи НАБУ впевнені, що суддя навмисно хотів приховати від відповідних державних органів і громадськості свого реального майнового стану і всього наявного у нього і членів його сім'ї нерухомого майна, а також для реалізації можливості отримати в судовому порядку службового житла в Києві.

Підозру в недекларування відомостей було повідомлено судді 13 грудня 2017 року.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ почали у квітні 2017 року за власними напрацюваннями, на підставі звернень громадян і публікацій у ЗМІ.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, голова Харківської облдержадміністрації (ОДА) Юлія Світлична задекларувала 182,5 тис. гривень доходу за 2017 рік. Про це свідчить її декларація в Єдиному держреєстрі декларацій.