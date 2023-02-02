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Матері вбитих окупантів створили союз й вимагають від влади правди (перехоплення)

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Росія, Четвер 02 лютого 2023 18:43
Матері вбитих окупантів створили союз й вимагають від влади правди (перехоплення) Фото: матері вбитих окупантів створили "Союз матерів" (twitter.com ilya_bur)
Автор: Каріна Левицька

Росіянка під час розмови з сином повідомила, що нині в Росії матері, чиї сини загинули на війні проти України, вимагають від влади правди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

За словами жінки, матері почали організовуватись в "Союз матерів", жінки обурені й вимагають від влади правди й справедливості.

"Я дивлюсь ці матері вже організовують там ці... всі плачуть, там скільки жертв... слухай я не хочу в цей союз матерів.. Вони там просто обурюються, ну, а що, серед мирного неба цього, слухай взяти сина й блін... й втратити", - говорить вона.

До того ж жінка просить сина не звільнятись з його теперішньої роботи, адже, за її словами протягом двох місяців після звільнення чоловіка теж можуть забрати на війну.

"Що за Батьківщину захищати? Хто напав? Сень, чесно... я ось прям на цих матерів подивлюсь, які зараз об'єднуються, намагаються до держави достукатись, що...ну .. а що вже? Позняк блін...", - додає жінка.

Як повідомлялося раніше, окупанти скаржаться своїм рідним та знайомим на жахливі умови та постійні обстріли на лінії фронту в Україні.

Крім того, в армії РФ досить складна ситуація з військовими, тому на службу вже почали набирати в'язнів.

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