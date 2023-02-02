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Матери убитых оккупантов создали союз и требуют от власти правды (перехват)

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Россия, Четверг 02 февраля 2023 18:43
Матери убитых оккупантов создали союз и требуют от власти правды (перехват) Фото: матери убитых оккупантов создали "Союз матерей" (twitter.com ilya_bur)
Автор: Карина Левицкая

Россиянка во время разговора с сыном сообщила, что сейчас в России матери, сыновья которых погибли на войне против Украины, требуют от власти правды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки в Telegram.

По словам женщины, матери начали организовываться в "Союз матерей", женщины возмущены и требуют власти правды и справедливости.

"Я смотрю эти матери уже организуют там эти... все плачут, там сколько жертв... слушай я не хочу в этот союз матерей. Они там просто возмущаются, ну, а что, среди мирного неба этого, слушай взять сына и блин... и потерять", - говорит она.

К тому же женщина просит сына не увольняться с его нынешней работы ведь по ее словам, в течение двух месяцев после увольнения мужчину тоже могут забрать на войну.

"Что за Родину защищать? Кто напал? Сень, честно... я вот прям на этих матерей посмотрю, которые сейчас объединяются, пытаются до государства достучаться, что... ну... а что уж? Позняк блин...", – добавляет женщина.

Как сообщалось ранее, оккупанты жалуются своим родным и знакомым на ужасные условия и постоянные обстрелы на линии фронта в Украине.

Кроме того, в армии РФ достаточно сложная ситуация с военными, поэтому на службу уже начали набирать заключенных.

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