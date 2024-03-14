У матчі Ліги чемпіонів "Боруссія" з перемогою вийшла до чвертьфіналу

Раніше повідомлялося, що напередодні матчів-відповідей плей-офф у Німеччині та Іспанії "Арсенал" і "Барселона" вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів після домашніх перемог.

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