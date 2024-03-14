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В матче Лиги чемпионов "Боруссия" с победой вышла в четвертьфинал

Фото: Санчо из "Боруссии" после гола в ворота ПСВ (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Владимир Костырин

В ответном матче плей-офф стадии 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24 в среду, 13 марта, в Германии (Дортмунд) "Боруссия" одолела ПСВ с результатом 2:0. Таким образом, команда вышла в четвертьфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Путевку на 1/4 ЛЧ по результатам матча, состоявшегося на стадионе "Зигналь Идуна Парк" в Дортмунде, "Боруссии" принесли Санчо и Ройс (голы 3 и 90+5 соответственно).

Кроме "Боруссии", к четвертьфиналу ЛЧ перед этим подошли команды:

  • "Бавария" (Германия),
  • "Пари Сен-Жермен" (Франция),
  • "Манчестер Сити"(Британия),
  • "Арсенал" (Британия),
  • "Реал" (Испания),
  • "Барселона" (Испания).

В Мадриде разыгрывают еще пропуск в четвертьфинал ЛЧ "Атлетико" и "Интер".

Ранее сообщалось, что в преддверии ответных матчей плей-офф в Германии и Испании "Арсенал" и "Барселона" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов после домашних побед.

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