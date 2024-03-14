В матче Лиги чемпионов "Боруссия" с победой вышла в четвертьфинал

Ранее сообщалось, что в преддверии ответных матчей плей-офф в Германии и Испании "Арсенал" и "Барселона" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов после домашних побед.

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