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На матче Второй лиги произошла массовая драка с участием фанатов

Автор: Сергей Новиков

На футбольном матче Второй лиги в Сумской области произошла массовая драка. Фанаты ФК "Сумы" выбежали на поле и напали на игроков и тренеров ФК "Перемога" из Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sumy.today.

Сообщается, что инцидент произошел под занавес матча. Фанаты выбежали на поле, а также устроили драку и напали на игроков и тренеров гостей.

В заявлении ФК "Перемога" говорится, что болельщики применяли силу и газовые баллончики в отношении представителей клуба на скамейке запасных.

"Пара правоохранителей, которые присутствовали на матче, этому помешать не смогли", - говорится в сообщении на странице футбольного клуба "Победа" в Facebook.

Матч приостанавливали, но в итоге он был доигран. "Перемога" обыграла "Сумы" со счетом 3:1.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в сентябре произошла массовая драка на матче второй лиги Перемышлянского района.

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Сумская областьФутбол