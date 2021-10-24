На матче Второй лиги произошла массовая драка с участием фанатов

Сообщается, что инцидент произошел под занавес матча. Фанаты выбежали на поле, а также устроили драку и напали на игроков и тренеров гостей.

В заявлении ФК "Перемога" говорится, что болельщики применяли силу и газовые баллончики в отношении представителей клуба на скамейке запасных.

"Пара правоохранителей, которые присутствовали на матче, этому помешать не смогли", - говорится в сообщении на странице футбольного клуба "Победа" в Facebook.

Матч приостанавливали, но в итоге он был доигран. "Перемога" обыграла "Сумы" со счетом 3:1.

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