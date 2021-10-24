На матчі Другої ліги сталася масова бійка за участю фанатів
На футбольному матчі другої ліги в Сумській області сталася масова бійка. Фанати ФК "Суми" вибігли на поле і напали на гравців і тренерів ФК "Перемога" з Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sumy.today.
Повідомляється, що інцидент стався під завісу матчу. Фанати вибігли на поле, а також влаштували бійку і напали на гравців і тренерів гостей.
У заяві ФК "Перемога" йдеться, що вболівальники застосовували силу і газові балончики щодо представників клубу на лавці запасних.
"Пара правоохоронців, які були присутні на матчі, цьому перешкодити не змогли", - йдеться в повідомленні на сторінці футбольного клубу "Перемога" в Facebook.
Матч призупиняли, але в підсумку він був дограний. "Перемога" обіграла "Суми" з рахунком 3:1.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, у вересні сталася масова бійка на матчі другої ліги Перемишлянського району.