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Матч зірок баскетбольної Суперліги перенесено на 10 квітня: відома причина

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Київ, Середа 16 лютого 2022 17:52
Матч зірок баскетбольної Суперліги перенесено на 10 квітня: відома причина Фото: Джером Рендл (fbu.ua)
Автор: Андрій Вирва

Зважаючи на відсутність в Україні переважної більшості легіонерів, через загрозу російської агресії, Федерація баскетболу України прийняла рішення про перенесення Матчу зірок української Суперліги-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Матч зірок-2022, був запланований на 19 лютого у київському Палаці спорту. Але зважаючи на об’єктивні причини пов’язані з тимчасовим від’їздом великої кількості легіонерів, провести захід на належному високому рівні 19-го лютого є неможливим.

Враховуючи високий ажіотаж навколо події та важливість проведення цього глобального спортивного шоу, захід переноситься з 19 лютого на 10 квітня. Усі головні хедлайнери свята уже підтвердили свою участь у цій події. Разом з тим, ФБУ підвищить зірковий статус заходу і запросить на Матч зірок іноземних учасників шоу-програми, ім’я яких буде названо уже найближчим часом.

Усі попередньо придбані квитки на Матч Зірок 2022 будуть дійсними на нову дату події.

Нагадаємо, що центровий "Філадельфії" Джоел Ембіід оформив данк після розвороту, що стало моментом дня в НБА.

До слова, напередодні Святослав Михайлюк не зміг врятувати "Торонто" від поразки "Нью-Орлеану" (90:120).

Також раніше НБА уклала список 15-ти найкращих тренерів в історії ліги.

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