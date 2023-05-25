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Матч УПЛ зірвала травнева злива з градом: газон перетворився на басейн

Фото: Персонал "Кривбас" намагається позбутися води (t.me/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Завершальний поєдинок 28-го туру між криворізьким "Кривбасом" і харківським "Металістом" зірвала негода на Дніпропетровщині. Зустріч відклали на невизначений час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

Матч команди Юрія Вернидуба проти харківського колективу не розпочався о 16:00. Поєдинок можуть взагалі перенести через наслідки потужного дощу.

"Поєдинок "Кривбас" – "Металіст" відкладено на невизначений час. Наразі вирішується питання про можливе перенесення матчу", – йдеться в дописі криворіжців.

Згодом з'явилися світлини, на яких працівники "Кривбаса" намагаються відкачати воду з поля. Воно через зливу та град перетворилося в невеликий басейн. До процесу впорядкування газону залучили навіть техніку ДСНС.

"Кривбас" за будь-якого розвитку подій залишиться на 7-й сходинці Прем'єр-ліги. Криворіжці набрали 35 очок. До кінця сезону підопічні Вернидуба можуть піднятися на 6-те місце. Натомість "Металіст" іде на передостанній сходинці (22 очки) та ще зберігає шанси на плей-офф за виживання.

До слова, напередодні "Шахтар" у Києві розгромив "Зорю" і зміцнив лідерство в Прем'єр-лізі.

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