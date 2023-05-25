Матч УПЛ сорвал майский ливень с градом: газон превратился в бассейн

Матч команды Юрия Вернидуба против харьковского коллектива не начался в 16.00. Поединок могут вообще перенести из-за последствий мощного дождя.

"Поединок "Кривбасс" – "Металлист" отложен на неопределенное время. Сейчас решается вопрос о возможном переносе матча", – говорится в сообщении криворожцев.

Вскоре появились фотографии, на которых работники "Кривбасса" пытаются откачать воду с поля. Оно из-за ливня и града превратилось в небольшой бассейн. В процесс упорядочения газона привлекли даже технику ГСЧС.

"Кривбасс" при любом развитии событий останется на 7-й строчке Премьер-лиги. Криворожцы набрали 35 очков. До конца сезона подопечные Вернидуба могут подняться на 6-е место. "Металлист" идет на предпоследней строчке (22 очка) и еще сохраняет шансы на плей-офф за выживание.