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Матч УПЛ сорвал майский ливень с градом: газон превратился в бассейн

Фото: Персонал "Кривбасса" пытается избавиться от воды (t.me/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Завершающий поединок 28-го тура между криворожским "Кривбассом" и харьковским "Металлистом" сорвала непогода в Днепропетровской области. Встреча была отложена на неопределенное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

Матч команды Юрия Вернидуба против харьковского коллектива не начался в 16.00. Поединок могут вообще перенести из-за последствий мощного дождя.

"Поединок "Кривбасс" – "Металлист" отложен на неопределенное время. Сейчас решается вопрос о возможном переносе матча", – говорится в сообщении криворожцев.

Вскоре появились фотографии, на которых работники "Кривбасса" пытаются откачать воду с поля. Оно из-за ливня и града превратилось в небольшой бассейн. В процесс упорядочения газона привлекли даже технику ГСЧС.

"Кривбасс" при любом развитии событий останется на 7-й строчке Премьер-лиги. Криворожцы набрали 35 очков. До конца сезона подопечные Вернидуба могут подняться на 6-е место. "Металлист" идет на предпоследней строчке (22 очка) и еще сохраняет шансы на плей-офф за выживание.

К слову, накануне "Шахтер" в Киеве разгромил "Зарю" и укрепил лидерство в Премьер-лиге.

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