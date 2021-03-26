Матч Украина - Бахрейн 23 мая пройдет в Харькове

Товарищеский матч футбольных сборных Украины и Бахрейна пройдет в Харькове. Игра запланирована на 23 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола .

Игра пройдет во время подготовительных сборов национальной команды перед Евро-2020. После встречи с Бахрейном сборная Украины также планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Сообщается, что исполнительный комитет УАФ решил провести матч Украина - Бахрейн на стадионе "Металлист" в Харькове.

Напомним, на этой неделе сборная Украины в первом матче отбора на Чемпионат мира-2022 сыграла вничью на выезде с Францией.

Следующие поединки отбора на ЧМ-2022 Украина проведет с Финляндией и Казахстаном 28 и 31 марта. Матчи примет киевский НСК "Олимпийский". При этом сейчас столица находится на локдауне, при котором запрещено проведение футбольных матчей со зрителями.

В отборе на ЧМ-2022 Украина попала в группу D, в которой встретится с четырьмя сборными: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.