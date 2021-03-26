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Матч Україна - Бахрейн 23 травня пройде у Харкові

Автор: РБК-Україна

Товариський матч футбольних збірних України та Бахрейну пройде в Харкові. Гра запланована на 23 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Української асоціації футболу.

Повідомляється, що виконавчий комітет УАФ вирішив провести матч Україна - Бахрейн на стадіоні "Металіст" в Харкові.

Гра пройде під час підготовчих зборів національної команди перед Євро-2020. Після зустрічі з Бахрейном збірна України також планує спаринги з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Нагадаємо, цього тижня збірна України у першому матчі відбору на Чемпіонат світу-2022 зіграла внічию на виїзді з Францією.

Наступні поєдинки відбору на ЧС-2022 Україна проведе з Фінляндією і Казахстаном 28 і 31 березня. Матчі прийме київський НСК "Олімпійський". При цьому зараз столиця знаходиться на локдауні, при якому заборонено проведення футбольних матчів із глядачами.

У відборі на ЧС-2022 Україна потрапила до групи D, в якій зустрінеться з чотирма збірними: Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

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Новини України УкраїнаХарківБахрейнФутбол
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