Матч Свитолиной откроет день четвертьфиналов на Australian Open

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Теннисистки разыграют путевку в полуфинал соревнований

Первая ракетка Украины и седьмая в мире Элина Свитолина и японка Наоми Осака откроют игровой день в рамках четвертьфинала Australian Open на центральном корте турнира - Арене Рода Лэйвера. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Игра, которая откроет дневную сессию на турнире, состоится 23 января в 2:00 по киевскому времени (в 11:00 по местному времени). Следующими за еще одну путевку в полуфинал поспорят Серена Уильямс и Каролина Плишкова.

Представительница Украины выиграла три из пяти сыгранных матчей против японки. В последний раз теннисистки встречались в прошлом году, и в обоих случаях победу праздновала Свитолина: в четвертьфинале Premier в Дубае и во втором круге турнира WTA Premier Mandatory в Майами.

Также напомним, что Наоми и Элина уже встречались на кортах Мельбурна в 2016 году в рамках второго круга, и тогда сильнее оказалась японская теннисистка.

Напомним, украинке нужно выиграть еще два матча в Мельбурне, чтобы стать первой ракеткой мира.