Матч Світоліної відкриє день чвертьфіналів на Australian Open

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Тенісистки розіграють путівку в півфінал змагань

Перша ракетка України і сьома в світі Еліна Світоліна і японка Наомі Осака відкриють ігровий день в рамках чвертьфіналу Australian Open на центральному корті турніру - Арені Рода Лейвера. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Гра, яка відкриє денну сесію на турнірі, відбудеться 23 січня о 2:00 за київським часом (о 11:00 за місцевим часом). Наступними за ще одну путівку в півфінал посперечаються Серена Вільямс і Кароліна Плішкова.

Представниця України виграла три з п'яти зіграних матчів проти японки. В останній раз тенісистки зустрічалися в минулому році, і в обох випадках перемогу святкувала Світоліна: в чвертьфіналі Premier в Дубаї і в другому колі турніру WTA Premier Mandatory в Майамі.

Також нагадаємо, що Наомі і Еліна вже зустрічалися на кортах Мельбурна в 2016 році в рамках другого кола, і тоді сильнішою виявилася японська тенісистка.

Нагадаємо, українці потрібно виграти ще два матчі в Мельбурні, щоб стати першою ракеткою світу.