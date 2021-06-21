Матч судьбы: Украина сыграет с Австрией за выход в 1/8 финала Евро-2020

Какие варианты есть у Украины

По сути, единственными гарантированными шансами выйти из группы для украинской сборной являются победа или ничья с Австрией. При этом Украина тогда точно останется на втором месте и выходит на сборную Италии.

В случае поражения Украина займет третье место и будет иметь лишь три очка с минусом в разнице голов. Швейцария, которая вчера завершила выступления в группе A, уже будет выше, имея 4 очка.

В группе B третье место теоретически еще может занять любая из команд. Но Бельгия уже точно проходит дальше, даже при фантастическом раскладе с разгромным поражением от Финляндии и параллельной победе у Дании России. Таким образом, для украинцев выгодным может быть вариант с победой Дании у России и поражением Финляндии от Бельгии. Тогда россияне имеют больше всего шансов остаться четвертыми лишними, а Финляндия точно будет иметь минус в разнице.

В группе D третье место может быть хуже нашего лишь при ничье между Хорватией и Шотландией. Победа любой из команд оставляет команду из нашей группы позади.

Позади третьего места нашей группы может оказаться Словакия из группы E, если проиграет в последнем туре Испании, а Польша уступит Швеции. При любом другом раскладе наше третье место будет ниже.

Также в теории наше третье место может обойти Германию либо Португалию из группы F. Для этого нужно надеяться на поражение любой из этих команд в своих матчах против Венгрии и Франции соответственно с разницей в 2+ гола.

Третье место теоретически может дать возможность сборной из нашей группы выйти на приемлемого соперника из группы Е - пока здесь лидирует Швеция и Словакия, но Испания и Польша еще имеют шансы на лидерство. Правда, есть шанс попасть и на победителя группы F с Германией, Францией и Португалией.

По состоянию на сегодняшнее утро ситуация среди третьих команд такая:

Никаких мыслей о ничье

Накануне встречи наставник "желто-синих" Андрей Шевченко заявил, что Украина точно не будет играть на ничью в матче с Австрией.

"Вообще-то такие вещи очень сильно наказываются. Теоретически ничья команду устраивает. Но мы прекрасно понимаем сложность этих игр. Нельзя добиться результата, если выходить на поле с мыслью о ничье… Мы будем играть так, чтобы добиться положительного для нас результата", - заявил Шевченко.

Австрийцы также не настроены надеяться на выход с третьего места и планируют играть на победу.

"Мы стремимся выиграть этот поединок. Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, у украинцев есть слабости. Мы их нашли и будем использовать", - отметил перед матчем главный тренер Австрии Франко Фода.

Кадровые проблемы

За Украину с Австрией точно не сыграет Александр Зубков, который получил травму на старте поединка с Нидерландами. По словам Шевченко, вингер продолжает восстановление. Также продолжает восстановление от травмы центрбек Денис Попов, хотя на место в старте он вряд ли будет претендовать.

Зато наставник украинской сборной опроверг слухи о возможной травме форварда Романа Яремчука.

"Это все слухи и недостоверная информация. С Романом все в порядке, он тренировался сегодня (20 июня - ред). Как и остальные ребята, он будет готовиться к матчу", - сообщил Шевченко.

Что касается Австрии, то после дисквалификации за оскорбление македонских футболистов возвращается основной нападающий Марко Арнаутович. В целом же у австрийцев проблем с составом нет, поэтому можно ожидать сильнейший состав, где ключевую роль будет играть универсал и капитан Давид Алаба, который может закрыть чуть ли не любую позицию на поле.

Ориентировочный состав Украины:

Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Ярмоленко, Шапаренко - Яремчук

Где смотреть

Поединок начнется в 19:00 по Киеву в Бухаресте (Румыния). Транслироваться матч будет на телеканалах "Украина" и "Футбол 2". Текстовая трансляция поединка будет доступна на сайте РБК-Украина.