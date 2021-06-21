Матч долі: Україна зіграє з Австрією за вихід в 1/8 фіналу Євро-2020

Які варіанти є в України

По суті, єдиними гарантованими шансами вийти з групи для української збірної є перемога або нічия з Австрією. При цьому Україна тоді точно залишиться на другому місці і виходить на збірну Італії.

У разі поразки Україна посяде третє місце і матиме лише три очки з мінусом у різниці голів. Швейцарія, яка вчора завершила виступи в групі A, вже буде вищою, маючи 4 очки.

У групі B третє місце теоретично ще може зайняти будь-яка з команд. Але Бельгія вже точно проходить далі, навіть при фантастичному розкладі з розгромною поразкою від Фінляндії і паралельної Перемоги у Данії Росії. Таким чином, для українців вигідним може бути варіант з перемогою Данії у Росії і поразкою Фінляндії від Бельгії. Тоді росіяни мають найбільше шансів залишитися четвертими зайвими, а Фінляндія точно матиме мінус у різниці.

У групі D третє місце може бути гірше нашого лише при нічиїй між Хорватією і Шотландією. Перемога будь-якої з команд залишає команду з нашої групи позаду.

Позаду третього місця нашої групи може опинитися Словаччина з групи E, якщо програє в останньому турі Іспанії, а Польща поступиться Швеції. При будь-якому іншому розкладі наше третє місце буде нижче.

Також в теорії наше третє місце може обійти Німеччину або Португалію з групи F. для цього потрібно сподіватися на поразку будь-якої з цих команд у своїх матчах проти Угорщини та Франції відповідно з різницею в 2+ голи.

Третє місце теоретично може дати можливість збірній з нашої групи вийти на прийнятного суперника з групи Е - поки тут лідирує Швеція і Словаччина, але Іспанія і Польща ще мають шанси на лідерство. Правда, є шанс потрапити і на переможця групи F з Німеччиною, Францією і Португалією.

Станом на сьогоднішній ранок ситуація серед третіх команд така:

Ніяких думок про нічию

Напередодні зустрічі наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко заявив, що Україна точно не гратиме на нічию в матчі з Австрією.

"Взагалі-то такі речі дуже сильно караються. Теоретично нічия команду влаштовує. Але ми прекрасно розуміємо складність цих ігор. Не можна домогтися результату, якщо виходити на поле з думкою про нічию... ми будемо грати так, щоб домогтися позитивного для нас результату", - заявив Шевченко.

Австрійці також не налаштовані сподіватися на вихід з третього місця і планують грати на перемогу.

"Ми прагнемо виграти цей поєдинок. Ми добре знайомі з командою України, в якій зібрані гравці з високою індивідуальною майстерністю. Але, як і у кожної команди, в українців є слабкості. Ми їх знайшли і будемо використовувати", - зазначив перед матчем головний тренер Австрії Франко Фода.

Кадрові проблеми

За Україну з Австрією точно не зіграє Олександр Зубков, який отримав травму на старті поєдинку з Нідерландами. За словами Шевченка, вінгер продовжує відновлення. Також продовжує відновлення від травми центрбек Денис Попов, хоча на місце в старті він навряд чи претендуватиме.

Натомість наставник української збірної спростував чутки про можливу травму форварда Романа Яремчука.

"Це все чутки і недостовірна інформація. З Романом все гаразд, він тренувався сьогодні (20 Червня - ред). Як і інші хлопці, він буде готуватися до матчу", - повідомив Шевченко.

Що стосується Австрії, то після дискваліфікації за образа Македонських футболістів повертається основний нападник Марко Арнаутович. В цілому ж у австрійців проблем зі складом немає, тому можна очікувати найсильніший склад, де ключову роль буде грати Універсал і капітан Давид Алаба, який може закрити мало не будь-яку позицію на полі.

Орієнтовний склад України:

Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Степаненко, Маліновський, Зінченко - Ярмоленко, Шапаренко - Яремчук

Де дивитися

Поєдинок розпочнеться о 19: 00 за Києвом у Бухаресті (Румунія). Транслюватиметься матч на телеканалах "Україна" та "Футбол 2". Текстова трансляція поєдинку буде доступна на сайті РБК-Україна.