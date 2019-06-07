Матч между Украиной и Сербией пройдет без болельщиков гостей

Болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на отборочном матче к Евро-2020 с национальной командой Украины, который состоится сегодня, 7 июня, на "Арене Львов". Эту информацию Украинской ассоциации футбола подтвердили в Футбольном союзе Сербии.

Билеты из гостевой квоты на этот поединок будут переданы участникам и ветеранам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Причины отсутствия болельщиков гостей не уточняются. Однако стоит отметить, что сербские фанаты известны своими пророссийскими взглядами. Также международные футбольные организации часто наказывают футбольный союз Сербии за разного рода провокации во время матчей.

Накануне СБУ обратилась к львовянам с просьбой быть более внимательным в эти дни.

Ранее сообщалось, что на поединок прибудут 200 болельщиков гостей.

По состоянию на утро 7 июня на матч Украина - Сербия было реализовано 34,7 тысяч билетов. При этом "Арена Львов" может вместить на своих трибунах почти 35 тысяч болельщиков.

Напомним, матчи под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания.