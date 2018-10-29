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Матч "Лестер Сити" перенесен из-за гибели владельца клуба

Новости » Спорт    29.10.2018 - 10:27
Фото: (lcfc.com)
Фото: (lcfc.com)

Ранее английский клуб отменил тренировку игроков

Матч "Лестер Сити" в рамках 4 раунда Кубка английской лиги с "Саутгемптоном", который должен был состояться завтра, 30 октября, перенесен из-за смерти владельца клуба Вичая Шриваддханапрабха. Об этом сообщает официальный Twitter "лис".

О том, когда будет проведена игра, пока неизвестно. Также со вторника перенесен матч молодежной команды "Лестера" с "Фейеноордом" в рамках International Cup.

Ранее клуб отменил тренировку игроков, которая должна была состояться 28 октября. 

Напомним, вечером 27 октября вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхи врезался в автостоянку после игры с лондонским "Вест Хэмом" в рамках Английской премьер-лиги. После падения вертолет загорелся. На борту вместе с ним находились еще четыре человека.

По предварительным данным, вертолет владельца английского клуба "Лестер Сити" мог упасть в результате отказа хвостового винта.

Шриваддханапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне 2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

На борту вертолета президента "Лестера" находились пять человек, - Reuters BBC назвала возможную причину падения вертолета с владельцем "Лестера"
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