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Матч "Лестер Сіті" перенесений через загибель власника клубу

Новини » Спорт    29.10.2018 - 10:27
Фото: (lcfc.com)
Фото: (lcfc.com)

Раніше англійський клуб скасував тренування гравців

Матч "Лестер Сіті" в рамках 4 раунду Кубка англійської ліги з "Саутгемптоном", який повинен був відбутися завтра, 30 жовтня, перенесено через смерть власника клубу Вічая Шріваддханапрабха. Про це повідомляє офіційний Twitter "лисиць".

Про те, коли буде проведена гра, поки невідомо. Також з вівторка перенесений матч молодіжної команди "Лестера" з "Фейєноордом" в рамках International Cup.

Раніше клуб скасував тренування гравців, яка повинна була відбутися 28 жовтня.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішая Шрівадданапрабхи врізався в автостоянку після гри з лондонським "Вест Хемом" у рамках Англійської прем'єр-ліги. Після падіння вертоліт загорівся. На борту разом з ним перебували ще чотири людини.

За попередніми даними, гелікоптер власника англійського клубу "Лестер Сіті" міг впасти в результаті відмови хвостового гвинта.

Шріваддханапрабха купив "Лестер" в 2010 році. У сезоні 2015/16 клуб вперше в історії виграв чемпіонат Англії.

На борту вертольота президента "Лестера" знаходилися п'ять осіб, - Reuters BBC назвала можливу причину падіння вертольота з власником "Лестера"
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