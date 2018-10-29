Матч "Лестер Сіті" перенесений через загибель власника клубу

Раніше англійський клуб скасував тренування гравців
Матч "Лестер Сіті" в рамках 4 раунду Кубка англійської ліги з "Саутгемптоном", який повинен був відбутися завтра, 30 жовтня, перенесено через смерть власника клубу Вічая Шріваддханапрабха. Про це повідомляє офіційний Twitter "лисиць".
October 28, 2018
Про те, коли буде проведена гра, поки невідомо. Також з вівторка перенесений матч молодіжної команди "Лестера" з "Фейєноордом" в рамках International Cup.
Раніше клуб скасував тренування гравців, яка повинна була відбутися 28 жовтня.
Нагадаємо, ввечері 27 жовтня вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішая Шрівадданапрабхи врізався в автостоянку після гри з лондонським "Вест Хемом" у рамках Англійської прем'єр-ліги. Після падіння вертоліт загорівся. На борту разом з ним перебували ще чотири людини.
За попередніми даними, гелікоптер власника англійського клубу "Лестер Сіті" міг впасти в результаті відмови хвостового гвинта.
Шріваддханапрабха купив "Лестер" в 2010 році. У сезоні 2015/16 клуб вперше в історії виграв чемпіонат Англії.