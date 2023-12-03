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Матч "Динамо" в УПЛ перенесли после сыгранной минуты: что произошло

Закарпатская область, Воскресенье 03 декабря 2023 15:12
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Матч "Динамо" в УПЛ перенесли после сыгранной минуты: что произошло Фото: "Бело-синие" провели на поле всего минуту игрового времени (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Поединок 16-го тура между закарпатским "Минаем" и киевским "Динамо" сорвали затяжная воздушная тревога и проблемное состояние местного стадиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook "бело-синих".

Матч "Минай" – "Динамо" 3 декабря не доиграют. Поединок начался в 13:00, но был прерван масштабной воздушной тревогой. Впрочем, на поле команды из укрытия не вернулись.

Делегат встречи принял решение о переносе поединка. На такой шаг уполномоченный УАФ пошел не только из-за затяжной воздушной тревоги. На домашней арене "Миная" нет искусственного освещения, а доиграть за дневного света команды не успели бы.

Статус матча пока неизвестен. Решения по дальнейшей судьбе встречи примут в кабинетах. Среди вариантов – доигрывание поединка в другой день, перенос на весну или техническое поражение хозяев.

Пока "Динамо" не сможет подняться выше 6-го места в турнирной таблице Премьер-лиги. Киевляне набрали 22 очка и отстают на 11 пунктов от дуэта лидеров ("Днепр-1" и "Кривбасс"). Впрочем, теперь у "бело-синих" есть 4 поединка в запасе. "Минай" – безнадежный аутсайдер (6 очков).

К слову, накануне "Днепр-1" неожиданно уступил "Ворскле" в 16-м туре УПЛ.

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