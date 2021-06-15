Матч "Динамо" - "Шахтер" в 10-м туре УПЛ: известно расписание сезона-2021/22
Стал известен календарь сезона украинской Премьер-лиги 2021/22. Центральный матч первого круга "Динамо" - "Шахтер" пройдет в 10-м туре (базовая дата - 2 октября).
Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на итоги жеребьевки турнира.
В календаре Премьер-лиги 16 команд, среди которых и донецкий "Олимпик", хотя его дальнейшая судьба еще окончательно не решена руководством.
Первый тур запланирован на 25 июля (базовая дата). В нем "Динамо" начнет защиту чемпионского титула как раз против "Олимпика". "Шахтер" же с новым тренером Роберто Де Дзерби сыграет в Киеве против "Ингульца".
Конец первой части чемпионата Украины запланирован на 11 декабря (базовая дата) в 18-м туре, а конец сезона - 21 мая 2022 года в 30-м туре.
Матчи 1-го тура УПЛ
"Динамо" – "Олимпик"
"Шахтер" – "Ингулец"
"Заря" – "Александрия"
"Верес" – "Колос"
"Ворскла" – "Днепр-1"
"Десна" – "Черноморец"
"Львов" – "Мариуполь"
"Металлист-1925" – "Рух"
фото ua.tribuna.com
Отметим, что по итогу сезона Первой лиги в УПЛ пробились "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925". Из УПЛ в Первую лигу вылетел "Минай".
Напомним, что 24 июля состоится матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером". Игра пройдет на НСК Олимпийский в Киеве.