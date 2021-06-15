ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Матч "Динамо" - "Шахтар" у 10-му турі УПЛ: відомий розклад сезону-2021/22

Новость на русском →
Києва, Вівторок 15 червня 2021 15:23
Матч "Динамо" - "Шахтар" у 10-му турі УПЛ: відомий розклад сезону-2021/22 Фото: матч "Динамо" - "Шахтар" у минулому сезоні (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Став відомий календар сезону української Прем'єр-Ліги 2021/22. Центральний матч першого кола "Динамо"- "Шахтар" пройде в 10 - му турі (Базова дата-2 жовтня).

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на підсумки жеребкування турніру.

У календарі Прем'єр-Ліги 16 команд, серед яких і донецький "Олімпік", хоча його подальша доля ще остаточно не вирішена керівництвом.

Перший тур запланований на 25 липня (Базова дата). У ньому " Динамо "розпочне захист чемпіонського титулу якраз проти"Олімпіка". "Шахтар" же з новим тренером Роберто Де Дзербі зіграє в Києві проти "Інгульця".

Кінець першої частини чемпіонату України запланований на 11 грудня (Базова дата) в 18-му турі, а кінець сезону - 21 травня 2022 року в 30-му турі.

Матчі 1-го туру УПЛ

"Динамо" – "Олімпік"

"Шахтар" – "Інгулець"

"Зоря" – "Олександрія"

"Верес – "Колос"

"Ворскла" – "Дніпро-1"

"Десна" – "Чорноморець"

"Львів" – "Маріуполь"

"Металіст-1925" – " Рух"

Матч &quot;Динамо&quot; - &quot;Шахтар&quot; у 10-му турі УПЛ: відомий розклад сезону-2021/22фото ua.tribuna.com

Відзначимо, що за підсумком сезону Першої ліги в УПЛ пробилися "Верес", "Чорноморець" і "Металіст-1925". З УПЛ в Першу лігу вилетів "Минай".

Нагадаємо, що 24 липня відбудеться матч за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем". Гра пройде на НСК Олімпійський у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт УПЛ
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю