Матч Дания - Финляндия возобновят в 21:30. Его останавливали из-за реанимации Эриксена

Матч Дания - Финляндия на Евро-2020 возобновят в 21:30 по киевскому времени. Его останавливали из-за реанимации полузащитника датчан Кристиана Эриксена.

Отмечается, что состояние полузащитника стабильное и он остается в больнице для дальнейшего обследования. Игру же решили возобновить по просьбе обеих команд.

Последние четыре минуты первого тайма будут доиграны, после чего последует 5-минутный перерыв и потом уже второй тайм.