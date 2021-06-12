Матч Дания - Финляндия возобновят в 21:30. Его останавливали из-за реанимации Эриксена

Матч Дания - Финляндия на Евро-2020 возобновят в 21:30 по киевскому времени. Его останавливали из-за реанимации полузащитника датчан Кристиана Эриксена.
Об этом сообщает твиттер Датского футбольного союза.
Отмечается, что состояние полузащитника стабильное и он остается в больнице для дальнейшего обследования. Игру же решили возобновить по просьбе обеих команд.
Последние четыре минуты первого тайма будут доиграны, после чего последует 5-минутный перерыв и потом уже второй тайм.
Напомним, на 41-й минуте матча Кристиан Эриксен упал возле бровки поля и потерял сознание. Врачи сразу же начали дефибриляцию сердца. Спустя время его унесли с поля. Как оказалось, уже тогда он пришел в сознание и дышал с помощью кислородной маски. Позже выяснилось, что его состояние стабильно, он сам дышет и может говорить.