Матч Данія - Фінляндія відновлять о 21:30. Його зупиняли через реанімацію Еріксена

Матч Данія - Фінляндія На Євро-2020 відновлять о 21:30 за київським часом. Його зупиняли через реанімацію півзахисника данців Крістіана Еріксена.
Про це повідомляє твіттер Данського футбольного союзу.
Відзначається, що стан півзахисника стабільний і він залишається в лікарні для подальшого обстеження. Гру ж вирішили відновити на прохання обох команд.
Останні чотири хвилини першого тайму будуть дограні, після чого піде 5-хвилинна перерва і потім вже другий тайм.
Нагадаємо, на 41-й хвилині матчу Крістіан Еріксен впав біля бровки поля і знепритомнів. Лікарі відразу ж почали дефібриляцію серця. Через деякий час його забрали з поля. Як виявилося, вже тоді він прийшов до тями і дихав за допомогою кисневої маски. Пізніше з'ясувалося, що його стан стабільний, він сам дихає і може говорити.