Матч "Барселоны" в Лиге чемпионов отнесен к категории повышенного риска

Фото: "Славия" - "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)

Такое решение приняли местные власти

Матч между каталонской "Барселоной" и пражской "Славией" в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов признан местными властями игрой повышенного риска. Об этом сообщает AS.

Такое решение приняла Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте

Издание не уточняет причин, но вероятнее всего, это связано с массовыми протестами в Барселоне, начавшимися в середине октября после вынесения решения Верховным судом Испании, который приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет девятерых лидеров Каталонии, участвовавших в организации референдума о независимости региона в 2017 году.

Ранее на фоне протестов футбольным властям пришлось перенести поединок "Барселоны" с мадридским "Реалом" на декабрь из соображений безопасности.

Матч "Барселона" - "Славия" состоится в следующий вторник, 5 ноября, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, начало - 19:55 по Киеву.

После трех туров каталонцы возглавляют группу, набрав 7 очков. "Интер" и дортмундская "Боруссия" (оба - по 4) занимают второе и третье места соответственно. "Славия" замыкает квартет (1).