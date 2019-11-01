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Матч "Барселони" в Лізі чемпіонів віднесений до категорії підвищеного ризику

Новини » Спорт     01.11.2019 - 10:47
Матч "Барселони" в Лізі чемпіонів віднесений до категорії підвищеного ризику
Фото: "Славія" - "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)

Таке рішення ухвалила місцева влада

Матч між каталонською "Барселоною" і празької "Славією" в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів визнаний місцевою владою грою підвищеного ризику. Про це повідомляє AS.

Таке рішення прийняла Державна комісія з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю в спорті

Видання не уточнює причин, але найімовірніше, це пов'язано з масовими протестами в Барселоні, що почалися в середині жовтня після винесення рішення Верховним судом Іспанії, який засудив до тюремних термінів від 9 до 13 років дев'ятьох лідерів Каталонії, що брали участь в організації референдуму про незалежність регіону у 2017 році.

Раніше на тлі протестів футбольній владі довелося перенести поєдинок "Барселони" з мадридським "Реалом" на грудень з міркувань безпеки.

Матч "Барселона" - "Славія" відбудеться наступного вівторка, 5 листопада, на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні, початок - 19:55 за Києвом.

Після трьох турів каталонці очолюють групу, набравши 7 очок. "Інтер" і дортмундська "Боруссія" (обидва - по 4) займають друге і третє місця відповідно. "Славія" замикає квартет (1).

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